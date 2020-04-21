Филипп Киркоров продаст свои знаменитые костюмы

Непонятно, что подтолкнуло его к этому решению.

Об этом стало известно 21 апреля. Обо всем рассказал певец Филипп Киркоров в своем Instagram-аккаунте. Он заявил, что собирается открывать интернет-магазин, в котором начнет продавать все личные вещи из гардероба. Отмечается, что речь идет об одежде, однажды ношенной популярным артистом – коллекция у него просто огромная.

Журналисты предполагают, что всем приходится непросто во время режима самоизоляции – даже таким, как Киркоров. Другие же убеждены, что он хочет освободить место для новых нарядов и сейчас у него появилась возможность заняться этим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Филипп Киркоров признался в своем желании. Певец отметил, что мысли материальны. Исходя из этого, он призвал всех быть более внимательными к своим желаниям. Киркоров считает, что важно правильно формулировать свои мечты.