«Я призвал коронавирус»: Филипп Киркоров признался в своем желании

&#171;Я призвал коронавирус&#187;: Филипп Киркоров признался в своем желании
Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров высказал опасение, что именно он стал невольным виновником пандемии.

Певец отметил, что мысли материальны. Исходя из этого, он призвал всех быть более внимательными к своим желаниям. Киркоров считает, что важно правильно формулировать свои мечты.

В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ певец признался, что он попросил на Новый год у Деда Мороза возможность больше времени проводить с детьми. Теперь он находится дома в кругу близких в период карантина.

«Сейчас из-за пандемии все время с ними. Это я призвал коронавирус», — заявил Филипп, отметив, что ему нравится быть дома вместе с детьми.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лариса Гузеева заставила мужа молиться на холодильник. Она высмеяла обжорство супруга в период самоизоляции.

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