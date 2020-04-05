«Я призвал коронавирус»: Филипп Киркоров признался в своем желании

Филипп Киркоров высказал опасение, что именно он стал невольным виновником пандемии.

Певец отметил, что мысли материальны. Исходя из этого, он призвал всех быть более внимательными к своим желаниям. Киркоров считает, что важно правильно формулировать свои мечты.

В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ певец признался, что он попросил на Новый год у Деда Мороза возможность больше времени проводить с детьми. Теперь он находится дома в кругу близких в период карантина.

«Сейчас из-за пандемии все время с ними. Это я призвал коронавирус», — заявил Филипп, отметив, что ему нравится быть дома вместе с детьми.

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