«Приколисты»: Гузеева заставила мужа молиться на холодильник

&#171;Приколисты&#187;: Гузеева заставила мужа молиться на холодильник
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_

Лариса Гузеева запечатлела своего мужа, молящегося на холодильник. Телеведущая высмеяла обжорство супруга в период самоизоляции.

Ролик актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Судя по комментариям под постом, подписчики по достоинству оценили юмор супружеской пары.

Гузеева рассказала, что возле холодильника супруг бродит уже сутки. Когда мужчина все же решился приоткрыть заветную дверцу, жена приказала ему немедленно ее закрыть.

Актерская игра супруга актрисы ресторатора Игоря Бухарова и наставнический голос самой Гузеевой впечатлили поклонников.

«Не могу! Приколисты», — написал пользователь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лариса Гузеева обругала матом москвичей, гуляющих с семьями в карантин.

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