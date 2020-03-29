«Убейтесь об стенку»: Гузеева обругала матом москвичей, гуляющих с семьями в карантин

Лариса Гузеева возмутилась тем, как москвичи относятся к коронавирусу. Телеведущая призвала людей воспринимать ситуацию всерьез.

В своем Instagram-аккаунте звезда рассказала, что ей нужно было выехать в город на своей машине. Она призналась, что боялась даже открыть окно. Однако многие прохожие даже с детьми отдыхали на улицах.

«Меня разрывает! Я только что вернулась из города», — заявила ведущая шоу «Давай поженимся!», употребив несколько матерных слов.

Телеведущая отметила, что улицы были заполнены толпами горожан, все вышли на прогулку. И добавила, что никто не заботится не только о самих себе, но и об окружающих.

«Что вы делаете? Не хотите жить, не нравится вам жить, убейтесь об стенку!» — резко заявила звезда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве в ближайшие дни выходить на улицу можно будет при наличии спецпропуска.