Москвичи смогут выходить на улицу только при наличии спецпропуска

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные меры в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Выходить на улицу горожане смогут только при наличии спецудостоверения.

Так, домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы. Нововведение будет действовать с 30 марта.

Как сообщает «Рамблер», также горожане обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение — поездки на таки. Все организации должны обеспечить сотрудникам условия для соцдистанцирования.

Безработные с 1 апреля будут получить региональную компенсацию. В ближайшие дни в Москве выходить на улицу можно будет при наличии спецпропуска.

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