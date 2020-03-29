Ксения Собчак заявила о «времени истероидов» во время пандемии

Ксения Собчак высказалась о коронавирусной инфекции. Телеведущая отправилась на прогулку по Москве, где и пустилась в размышления.

Во время одиночной прогулки звезда отказалась от защитной маски, но обезопасила руки с помощью перчаток. Собчак погуляла рядом с пустынной детской площадкой.

«Сейчас, увы, время истероидов», — написала Ксения.

В своем Instagram-аккаунте телеведущая рассказала, что сейчас не модно относиться с юмором к происходящему и помнить о том, что конец у жизни в любом случае наступит. Она подчеркнула, что ситуация с коронавирусом рано или поздно обязательно завершится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ксения Собчак рассказала о результатах теста матери на коронавирус. Людмилу Нарусову госпитализировали с подозрением на новую инфекцию.