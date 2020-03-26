Ксения Собчак рассказала о результатах теста матери на коронавирус

Ксения Собчак рассказала о результатах теста матери на коронавирус
Ксения Собчак. Фото: Baltphoto

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что у ее матери, члена Совета Федерации Людмилы Нарусовой, которую госпитализировали с подозрением на новую инфекцию, диагностировали пневмонию.

Собчак напомнила, что нужно беречь своих близких и не выпускать их никуда на время карантина. По словам телеведущей, она вела «столько бесед» с матерью. Она добавила, что сложно активному человеку объяснить, что нужно какое-то время посидеть дома.

Журналистка призналась в соцсетях, что в те недели, когда она не виделась с матерью, Нарусова обижалась на нее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Людмила Нарусова сначала обратилась в одну из ведомственных больниц за медпомощью, а уже там ее решили направить в больницу в Коммунарке.

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