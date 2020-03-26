Мать Ксении Собчак попала в больницу с подозрением на коронавирус

Мать российской журналистки и телеведущей Ксении Собчак Людмилу Нарусову доставили в медучреждение. Причиной госпитализации стало подозрение на новый тип коронавируса.

Как сообщает «Пятый канал», Нарусова сначала обратилась в одну из ведомственных больниц за медпомощью, а уже там ее решили направить в больницу в Коммунарке. Сейчас ее обследуют медики, ее мазки отправили на анализ.

По данным Russia Today, женщина самостоятельно приняла решение самоизолироваться из-за того, что была в контакте с людьми, недавно прилетевшими из опасных стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актриса из «Жмурок» заболела коронавирусом. Тест Жанны Болотовой на COVID-19 оказался положительным. Пожилая актриса контактировала с мужчиной, который недавно вернулся из Германии.