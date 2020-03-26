Актриса из «Жмурок» заболела коронавирусом

Актриса из «Жмурок» заболела коронавирусом
Коронавирус. Фото: Pixabay

Тест Жанны Болотовой на COVID-19 оказался положительным. Пожилая актриса контактировала с мужчиной, который недавно вернулся из Германии. Теперь 79-летняя актриса будет получать лечение в больнице в Коммунарке, куда ее госпитализировали после ухудшения самочувствия. Об этом сообщает Mash.

Российскому зрителю Болотова известна по фильму «Жмурки» режиссера Алексея Балабанова. В фильме она сыграла роль учительницы. Помимо этого, она известна своими ролями в советских фильмах, таких как «Подранки» и «Из жизни отдыхающих».

Коронавирус не щадит никого. Из известных людей уже инфекцию подхватили Том Хэнкс с женой, Идрис Эльба, певец оперы Пласидо Доминго, Князь Монако Альбер II и Принц Чарльз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве от коронавируса скончались два человека. Печальный исход случился из-за пожилого возраста и хронических болезней.

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