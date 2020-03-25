В Москве от коронавируса скончались два человека

Погибшие были пожилыми людьми.

Печальную новость сообщил оперативный штаб Москвы сегодня вечером, 25 марта. Госпитализированным пациентам, которым был поставлен диагноз «коронавирус» было 88 и 73 года. Помимо COVID-19 у них была выявлена пневмония и другие хронические заболевания.

На прошлой неделе также скончалась пожилая женщина, но как сообщили медики, причиной смерти стал не новый вид вируса.

На данный момент, в России зафиксировано 658 случаев заболевания, из которых в Санкт-Петербурге подтверждено 21.

В группу риска входят пожилые люди, у которых болезнь может развиваться с осложнениями из-за уже имеющихся патологий организма. Без надобности выходить из дома жителям преклонного возраста сейчас не стоит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец с коронавирусом попал в реанимацию.