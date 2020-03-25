Петербуржец с коронавирусом попал в реанимацию

В Петербурге одного из пациентов с подтвержденным коронавирусом поместили в отделение интенсивной терапии. Об этом сообщил главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев на брифинге в среду, 25 марта.
«Было решено поместить его в отделение для интенсивного наблюдения, если разовьется пневмония», — цитирует «Мойка78» слова главврача.
По словам Гусева, пациент поступил в больницу Боткина днем ранее. Сейчас он не нуждается в вентиляции легких. Пневмонии у него нет.
С начала пандемии коронавируса в Петербурге по официальным данным зарегистрирован 21 случай инфекции. На лечении в Боткинской больнице остаются 16 петербуржцев. Трое пациентов выздоровели, сегодня они будут выписаны из медицинского учреждения. Еще 324 человека находятся в больницы с признаками ОРВИ. Все они прибыли из неблагополучных по COVID-19 стран.