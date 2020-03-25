В Петербурге выздоровели три пациента с коронавирусом

В Петербурге выздоровели еще три пациента, у которых был диагностирован коронавирус. Сегодня они выписываются из больницы им. Боткина, сообщили в оперативном штабе Петербурга по борьбе с угрозой распространения COVID-2019.

На лечении остаются 16 петербуржцев. Всего в Петербурге с начала пандемии зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 425 059 человека. Скончались 18 944, при этом 109 225 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 658 человек. При этом 29 вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что которые жители России имеют возможность получить отсрочку по кредитам из-за ситуации в стране с коронавирусом.