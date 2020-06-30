В Ленобласти на автомобиле сбили пожилую женщину

В Ленобласти на автомобиле сбили пожилую женщину
Пострадавшая была госпитализирована с тяжелыми травмами.Фото: Pixabay

Происшествие случилось в Выборгском районе во вторник днем, 30 июня. Неизвестный сбил женщину 1941 года рождения. Останавливаться виновник не захотел и предпочел скрыться. Теперь его ищут сотрудники правоохранительных органов.

Предположительно, автомобилист выезжал со двора на Железнодорожной улице и совершил наезд на пострадавшую, которая в этот момент передвигалась по тротуару. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП пожилая женщина была госпитализирована в больницу с тяжелыми травмами.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Водитель объявлен в розыск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Славы сбили мужчину на самокате. Скорая на месте. Судя по появившейся видеозаписи, мужчине удалось отделаться легкими травмами.

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