На проспекте Славы сбили мужчину на самокате. Скорая на месте

На проспекте Славы сбили мужчину на самокате. Скорая на месте
ДТП произошло на проспекте Славы. Фото: vk.com/spb_today

Утром 28 июня, во Фрунзенском районе мужчина на самокате попал под колеса легкового автомобиля.

По словам очевидцев, ДТП произошло на проспекте Славы, недалеко от одноименной станции метро. Как рассказали свидетели произошедшего, водитель автомобиля «Яндекс.Такси» сбил мужчину на самокате. На место происшествия прибыли скорая, полиция и спасатели.

«Таксист Сбил человека на самокате .. у метро проспект Славы», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В соцсети также опубликована видеозапись. Судя по кадрам, мужчина не сильно пострадал и смог сам добраться до машины скорой помощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Бабушкина двоих мотоциклистов сбила иномарка. О самочувствии пострадавших ничего неизвестно.

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