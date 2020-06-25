На улице Бабушкина двоих мотоциклистов сбила иномарка

На улице Бабушкина двоих мотоциклистов сбила иномарка
О состоянии мотоциклистов ничего неизвестно. Фото: https://vk.com/spb_today

В Невском районе Северной столицы под колесами иномарки оказались сразу двое мотоциклистов. Предварительно, автомобиль вылетел на перекресток на «красный» сигнал светофора.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в среду, 24 июня, около восьми часов вечера, на перекрестке улиц Бабушкина и Ивановской. Об аварии рассказали очевидцы, опубликовав фото и видео с места столкновения в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Автомобилисты в комментариях подтвердили, что этот перекресток требует особого внимания. «Там надо уже на мигающем желтом стоять», — пишут водители. На кадрах видео заметно, что мотоциклисты поехали сразу после того, как загорелся зеленый, однако на середине перекрестка «железного коня» буквально протаранила машина. Водитель, управлявший мотоциклом, подлетел в воздух, а его байк снес еще одно транспортное средство. О состоянии участников ДТП ничего неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти произошло ДТП, в котором погибли четыре человека.

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На улице Бабушкина двоих мотоциклистов сбила иномарка