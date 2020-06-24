Четверо погибли при ДТП в кювете в Ленобласти

Четверо погибли при ДТП в кювете в Ленобласти
Выяснять обстоятельства ДТП будут инспекторы. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Ленинградской области иномарка вылетела с трассы и врезалась в дерево. Несколько человек погибли.

По информации управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, все произошло около восьми вечера в среду, 24 июня, на 95-м километре автодороги «Паша — Часовенское — Кайвакса», что в Тихвинском районе области.

Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer потерял управление, вылетел на встречную полосу и съехал в кювет, где столкнулся с деревом. Дорожное происшествие обернулось гибелью четырех человек. Еще один человек получил травмы, его состояние уточняется.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти водитель «Рено» погиб в ДТП, улетев в кювет. Это произошло примерно в три часа дня на 31-м километре автодороги «Петербург — Запорожское — Приозерск».

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