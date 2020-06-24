В Ленобласти водитель «Рено» погиб в ДТП, улетев в кювет

Смертельная авария произошла сегодня днем во Всеволожском районе Ленобласти. Иномарка вылетела с трассы и врезалась в дерево. Водитель не выжил.

Согласно информации отдела пропаганды УГИБДД по 47 региону, все случилось примерно в три часа дня на 31-м километре автодороги «Петербург — Запорожское — Приозерск».

Там 40-летний водитель, у которого десять лет стажа, не справился с управлением. В результате его автомобиль «Рено Логан» съехал в левый кювет, где врезался в дерево.

Мужчина получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью. Автомобилист скончался на месте происшествия. Причины, по которым он вылетел в кювет, пока неизвестны.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП.

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