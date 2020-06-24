На Замшиной каршеринг влетел в припаркованный автомобиль. Скорая на месте

На Замшиной каршеринг влетел в припаркованный автомобиль. Скорая на месте
ДТП на Замшиной. Фото: "ДТП и ЧП Петербург"

В среду, 24 июня, в Калининском районе на Замшиной улице около дома № 31 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, водитель каршеринга не справился с управлением, въехал в припаркованный автомобиль KIA, после чего вылетел на тротуар. Свидетели аварии также отметили, что в арендованном автомобиле были мужчина и девушка. Мужчина получил травмы. На место происшествия прибыла скорая.

Припаркованная машина получила сильные вмятины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на внешнем кольце КАД во Всеволожском районе Ленинградской области 22 июня произошло ДТП с участием двух автомобилей и микроавтобуса. В аварии пострадали два человека.

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