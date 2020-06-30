Песков прокомментировал слова Кадырова о пожизненном президентстве Путина

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил на совещании оперативного штаба по борьбе с COVID-19, что действующий президент России Владимир Путин, должен оставаться на своем посту до конца жизни. Кадыров считает, что Путина заменить невозможно. Другого такого лидера попросту нет. Отметил глава Чечни и то, что этим нужно гордиться.

Дать оценку подобному заявлению Кадырова попросили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. В своем ответе он сослался на Конституцию, сообщив, что такой должности как «пожизненный президент» в документе нет. Об этом сообщает ТАСС.

Стоит напомнить, что сегодня, 1 июля, последний день голосования по поправкам Конституции. В случае поддержки народа, поправки вступят в силу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кадыров предложил избрать Путина президентом России пожизненно.