Кадыров предложил избрать Путина президентом России пожизненно

Кадыров предложил избрать Путина президентом России пожизненно
Кадыров считает, что Путин - уникальный политический лидер. Фото: kremlin.ru

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в ходе рабочего совещания с местными властями предложил назначит Владимира Путина пожизненным президентом Российской Федерации.

Фрагмент встречи политиков, на котором Рамзан Кадыров озвучивает свое предложение, он выложил в собственном телеграм-канале. По словам главы Чечни, на сегодняшний день ни в стране, ни в мире нет политического лидера таких масштабов, способных заменить российского лидера.

Также Кадыров подчеркнул, что поправки к Конституции должны «усилить государственные позиции», поэтому каждый гражданин РФ обязан участвовать во всероссийском голосовании. Напомним, что завтра, 1 июля, последний день, когда можно отдать свой голос за или против поправок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин также обратился к россиянам с призывом принять участие в голосовании по Конституции.

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