Продюсер Comedy Club рассказал о переживаниях Харламова из-за Асмус

Известный юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус недавно объявили о разводе. Их брак продлился 8 лет.

Фанаты пары были обескуражены. Многие до сих пор не могут в это поверить. К тому же, изначально возникли слухи, что новость о разводе — фэйк, который нужно было вбросить в медиапространство в рамках участия в одном известном шоу на Youtube. Но информация о разводе вновь была подтверждена. Почему союз распался — неизвестно. Однако, данное решение изначально приняла Асмус.

В настоящее время Харламов и Асмус стараются шутить над сложившейся ситуацией. Но продюсер Comedy Club Артур Джанибекян рассказал, что Гарику Харламову очень непросто переживать ситуацию и то, как на нее реагируют пользователи интернета. Также, юмористу действительно причиняли боль жестокие шутки, связанные со съемками Асмус в фильме «Текст». Об этом Джанибекян рассказал в интервью на «Яндекс.Эфире».

По словам продюсера, известные люди должны быть готовы не только к позитивным реакциям, но и к негативным. Впрочем, Джанибекян отметил, что Харламов держится молодцом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Асмус заверила, что стала инициатором развода с Харламовым.