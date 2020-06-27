Асмус заверила, что стала инициатором развода с Харламовым

Актриса подтвердила, что их расставание с юмористом не является шуткой.

Об этом стало известно 26 июня. Обо всем рассказала актриса Кристина Асмус в своем Instagram-аккаунте. Она отметила, что не принимала участие в съемках шоу Comment Out, и пост о разводе – это не глупое задание, а реальность. Звезда подчеркнула, что давно думает о расставании с Харламовым – еще задолго до написания романа «Текст». Артистка стала инициатором развода, о чем и призналась в публикации. Она также заявила, что оба супруга должны стараться ради брака. Подписчики пришли к выводу, что Асмус намекает на конфликты.

Она напомнила, что не хочет общаться с журналистами и тем более за деньги. До этого слухи о фейковом разводе опроверг сам Харламов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что психолог рассказала, что привело к разводу Харламова и Асмус.