Психолог рассказала, что привело к разводу Харламова и Асмус

Семейный психолог Наталья Панфилова считает, что юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус могли решиться на развод после очередного кризиса в отношениях.

Она отметила, что в браке существуют несколько кризисных этапов, сообщает «Пятый канал». Сначала идет так называемый «год притирок», потом три года брака, в которых острее чувствуются минусы отношений, а плюсы обесцениваются. Потом наступает третий кризис, который, как считает психолог, и привел Харламова и Асмус к решению развестись.

«Это такой кризис, когда начинает казаться, что ты устал от этих отношений, что они как бы себя изжили», — отметила Панфилова.

Накануне комик и телеведущий Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили, что разводятся. Харламов отметил, что, несмотря на развод, они останутся любящими родителями. У пары есть общая дочь. По его словам, на решение о разводе ни повлияли ни фильм «Текст», ни коронавирус, ни кто-то третий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Кристина Асмус пошутила о беременности и огорчила поклонников. На ней у девушки большой животик. В посте говорится, что она долго скрывала свое положение и выкладывала старые снимки, а теперь решила во всем признаться.