Кристина Асмус пошутила о беременности и огорчила поклонников

Кристина Асмус пошутила о беременности и огорчила поклонников
Асмус обманула поклонников. Фото: https://www.instagram.com/asmuskristina/

Фанатам надоели такие розыгрыши от звезд.

Об этом стало известно 21 апреля. Фотографию актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram-аккаунте. На ней у девушки большой животик. В посте говорится, что она долго скрывала свое положение и выкладывала старые снимки, а теперь решила во всем признаться. Она отметила, что все родные и близкие давно ждали этого события. Теперь ее жизнь полностью изменилась – другой распорядок дня, питание, ощущения. В конце Асмус добавила, что она снимается в сериале в формате скрилайф. По сюжету девушка играет беременную.

Многие, не дочитав текст, принялись поздравлять актрису, а другие – ругать за дурацкие шутки и формулировки.

«Как меня раздражают такие посты и приколы. Вы правда считаете, что это смешно?»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что гинеколог оценила риски для беременных при коронавирусе. У женщин, ожидающих ребенка, болезнь может протекать тяжелее.

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