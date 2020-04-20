Гинеколог оценила риски для беременных при коронавирусе

Гинеколог оценила риски для беременных при коронавирусе
Во время беременности стоит следить за своим здоровьем.Фото: Pixabay

У женщин, ожидающих ребенка, болезнь может протекать тяжелее.

Беременность в принципе тяжелый процесс для организма. Во время нее могут обостряться различные проблемы со здоровьем, даже, если жалоб раньше не наблюдалось. К тому же, если болезни и так имелись, беременность может усилить их. Поэтому, в случае с коронавирусом, риски весьма серьезные.

Пока что, сказать как именно болезнь влияет на плод не представляется возможным. Выводы можно сделать после окончания пандемии. Но, если опираться на опыт прошлых ситуаций, связанными с массовыми заболеваниями, существует вероятность, что и ребенок родится с коронавирусом. Как при этом будет развиваться болезнь у него — неизвестно. Помимо этого, существует угроза потеря малыша, даже на больших сроках. Об этом сообщила акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в эфире радио Sputnik.

Чтобы сохранить здоровье, в нынешней эпидемиологической обстановке, беременным нужно соблюдать условия самоизоляции. Гулять определенно нужно, но сделать это можно и на территории квартиры. Будущим мамам очень важно избегать стрессов. Поэтому, следует отвлекаться на полезные и приятные занятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга разрешили зараженным коронавирусом горожанам лечиться дома.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
беременность коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гинеколог оценила риски для беременных при коронавирусе
Владелец павильона на Краснопутиловской открыл стрельбу по собутыльнику
Более 500 тысяч просмотров собрали онлайн-трансляции богослужений в Пасху
Пожарные потушили баню на севере Петербурга
В Петербурге в реанимации из-за COVID-19 находятся 46 пациентов
Составлен список необходимых при госпитализации вещей
Стало известно, эффективно ли антибактериальное мыло против COVID-19
Два автомобиля сгорели ночью на юге Петербурга