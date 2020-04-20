Гинеколог оценила риски для беременных при коронавирусе

У женщин, ожидающих ребенка, болезнь может протекать тяжелее.

Беременность в принципе тяжелый процесс для организма. Во время нее могут обостряться различные проблемы со здоровьем, даже, если жалоб раньше не наблюдалось. К тому же, если болезни и так имелись, беременность может усилить их. Поэтому, в случае с коронавирусом, риски весьма серьезные.

Пока что, сказать как именно болезнь влияет на плод не представляется возможным. Выводы можно сделать после окончания пандемии. Но, если опираться на опыт прошлых ситуаций, связанными с массовыми заболеваниями, существует вероятность, что и ребенок родится с коронавирусом. Как при этом будет развиваться болезнь у него — неизвестно. Помимо этого, существует угроза потеря малыша, даже на больших сроках. Об этом сообщила акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в эфире радио Sputnik.

Чтобы сохранить здоровье, в нынешней эпидемиологической обстановке, беременным нужно соблюдать условия самоизоляции. Гулять определенно нужно, но сделать это можно и на территории квартиры. Будущим мамам очень важно избегать стрессов. Поэтому, следует отвлекаться на полезные и приятные занятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга разрешили зараженным коронавирусом горожанам лечиться дома.