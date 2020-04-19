Власти Петербурга разрешили зараженным коронавирусом горожанам лечиться дома

Власти Петербурга разрешили зараженным коронавирусом горожанам лечиться дома
Каждый вызов скорой с ОРВИ будет расцениваться как потенциальный случай коронавируса. Фото: pixabay.com

Петербургские власти разрешили пациентам, у которых диагностирован COVID-19 в легкой форме, проходить лечение на дому.

Соответствующее распоряжение в воскресенье, 19 апреля, опубликовал городской комитет по здравоохранению. В документе оговаривается, что показанием к госпитализации является среднее или тяжелое состояние пациента. В частности, под это определение подходят следующие симптомы: температура выше 38 градусов и затрудненное дыхание.

Обязательной госпитализации в случае заражения коронавирусом подлежат дети до трех лет и пожилые люди старше 65 лет, а также беременные и граждане, находящиеся в группе повышенного риска, либо те, кто не может лечиться дома.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский ученый спрогнозировал для России выход на плато в ситуации с коронавирусом к началу июня.

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