Ученый из Петербурга спрогнозировал сценарий развития коронавируса в России

Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артур Каримов объяснил, что ситуация с COVID-19 в России развивается по относительно неплохому сценарию, а вспышки массового заражения, возможно, удастся избежать.

По словам Каримова, сейчас события развиваются где-то между оптимистичными и пессимистичными прогнозами специалистов. В первом случае предполагалось, что вернуться к обычному ритму жизни удастся уже в конце июня, печальной прогноз подразумевал повальную заболеваемость, как в Европе или США, передают «Известия».

Пока широкое распространение вируса, к счастью, удается сдерживать. Скорее всего, пик будет наблюдаться в середине мая, а в начале лета вспышка COVID-19 в России выйдет на плато.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за последние сутки выявлено 6060 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 114 из них — в Северной столице.