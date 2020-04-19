Ученый из Петербурга спрогнозировал сценарий развития коронавируса в России

Ученый из Петербурга спрогнозировал сценарий развития коронавируса в России
Ученый подчеркнул, что расчеты осложняются наличием "скрытых" переносчиков коронавируса, точное число которых определить невозможно. Фото: pixabay.com

Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артур Каримов объяснил, что ситуация с COVID-19 в России развивается по относительно неплохому сценарию, а вспышки массового заражения, возможно, удастся избежать.

По словам Каримова, сейчас события развиваются где-то между оптимистичными и пессимистичными прогнозами специалистов. В первом случае предполагалось, что вернуться к обычному ритму жизни удастся уже в конце июня, печальной прогноз подразумевал повальную заболеваемость, как в Европе или США, передают «Известия».

Пока широкое распространение вируса, к счастью, удается сдерживать. Скорее всего, пик будет наблюдаться в середине мая, а в начале лета вспышка COVID-19 в России выйдет на плато.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за последние сутки выявлено 6060 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 114 из них — в Северной столице.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус лэти пандемия россия санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин поздравил «АвтоВАЗ» с 50-летием выпуска первого автомобиля
Власти Петербурга разрешили зараженным коронавирусом горожанам лечиться дома
Ozon запустил продажу тестов на коронавирус в Москве
Ученый из Петербурга спрогнозировал сценарий развития коронавируса в России
Мурашко назвал коронавирус поводом для модернизации системы здравоохранения
Жители России с начала марта сняли больше наличных, чем за весь 2019-й
Певица Алсу объяснила, почему не показывает своего маленького сына
В Сосновом Бору местный житель всадил нож в шею своего друга