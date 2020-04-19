Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавируса

Все за сутки в стране заболели 6060 граждан.

Об этом стало известно сегодня,19 апреля. Обо всем сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 78 субъектах России. Больше всего заболевших в Москве (более 3,5 тысяч), а также в Подмосковье (709 случаев). Чуть меньше цифры в Нижегородской области, в Санкт-Петербурге, Архангельской области, Мордовии и Тульской области.

Меньше всего случаев за субботу выявили в Севастополе, Еврейской автономной области, Магаданской и Иркутской области, а также в Забайкальском крае.

Напоминаем, что всего в России с начала эпидемии зарегистрировано 42 тысячи случаев заболевания. Граждане большинства субъектов находятся в режиме самоизоляции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что нейрохирург заметила связь между коронавирусом и инсультом. Во время пандемии нового вируса выросло число пациентов с указанным диагнозом.