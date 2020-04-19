Нейрохирург заметила связь между коронавирусом и инсультом

Нейрохирург заметила связь между коронавирусом и инсультом
Половина из перенесших инсульт была инфицирована новым вирусом. Фото: pixabay

Американские медики заподозрили связь между коронавирусом и инсультом. Во время пандемии нового вируса выросло число пациентов с указанным диагнозом.

Так, за четыре недели, в течение которых в медучреждение поступали инфицированные COVID-19, были зарегистрированы 45 случаев инсульта — втрое больше, чем в другие месяцы.

Как сообщил RT, нейрохирург Джоанна Фифи рассказала, что около половины из перенесших инсульт были инфицированы новым вирусом. Заболевшие были на 12 лет моложе тех, кто обычно страдает инсультом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Соединенных Штатах прошли массовые протесты с требованием отмены карантина. Жители заявили, что их не устраивает такой уклад жизни, они хотят вернуться к работе.

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