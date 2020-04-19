В США прошли массовые протесты с требованием отмены карантина

В США прошли массовые протесты с требованием отмены карантина
Флаг США. Фото: pixabay

В Соединенных штатах прошла волна протестов с требованием об отмене карантина. Жители хотят вернуться к прежней жизни.

Все произошло в субботу, 18 апреля. Сотни американцев вышли на митинги в Кентукки, Мэриленде, Мичигане, Огайо, Техасе и Висконсине.

Как сообщает Fox News, за последний месяц около 22 млн жителей США заявили о том, что лишились постоянного заработка из-за увольнения. Сейчас в стране продолжают работать только системообразующие предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дональд Трамп пообещал наказать Китай за скрытые данные о коронавирусной инфекции. По словам президента США, в настоящее время Вашингтон проводит соответствующее расследование.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
карантин коронавирус самоизоляиця США
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В США прошли массовые протесты с требованием отмены карантина
В Омской области цистерны сошли с рельс
Спасатели за час потушили горящую дачу в Лужском районе
В Китае за сутки зафиксировано 16 случаев заражения Covid-19
Спасатели эвакуировали жильцов дома на Ломаной улице из-за горящего мусора
На проспекте Стачек перевернулся «китайский джип»
В Курортном районе спасатели потушили дом, полыхающий на 100 ...
Демограф предупредила о неожиданных последствиях пандемии