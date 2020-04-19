Трамп пообещал наказать Китай за скрытые данные о Covid-19

Трамп пообещал наказать Китай за скрытые данные о Covid-19
Дональд Трамп. Фото: unsplash

Китай должен понести ответственность, если выяснится, что власти этой страны преднамеренно скрывали данные о Covid-19. Такое заявление сделал глава Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По словам американского лидера, Вашингтон проводит соответствующее расследование. Он отметил, что если китайские власти допустили ошибку, то это не слишком страшно, в другом случае их ждут последствия.

В последние дни Трамп регулярно говорит, что Китай и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) могли умышленно скрывать важные данные о коронавирусной инфекции. Однако власти Китая неоднократно опровергли подобную информацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новой инфекцией заразился заместитель губернатора Нижегородской области. Пл словам главы региона, заболевание у его заместителя протекает в легкой форме.

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