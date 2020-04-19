У замгубернатора Нижегородской области выявили коронавирусную инфекцию

Заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов заразился коронавирусом. Заболевание протекает в легкой форме.

По словам главы региона Глеба Никитина, его заместитель заразился во время работы в Москве. У членов правительства области признаков инфицирования новым вирусом не отмечается.

Как сообщили в пресс-службе правительства, Носов три недели работал в столице. Никитин заметил, что в регионе уже отказались от командировок за его пределы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в психбольнице Архангельска зафиксирована вспышка коронавируса нового типа. После первых тестов, болезнь предварительно выявлена более чем у 50 пациентов и работников медицинского учреждения. Специалисты предположили, что число инфицированных Covid-19 вырастет и в дальнейшем.