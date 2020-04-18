В психбольнице Архангельска зафиксирована вспышка коронавируса

В психбольнице Архангельска зафиксирована вспышка коронавируса
Коронавирус. Фото: Pixabay

После первых тестов, болезнь предварительно выявлена более чем у 50 пациентов и работников медицинского учреждения. В данный момент приняты меры по закрытию здания на карантин.

Сначала COVID-19 диагностировали у сотрудницы психбольницы. К сожалению, до установки диагноза она общалась со многими гражданами, в результате чего могло произойти массовое заражение. Об этом сообщает оперативный штаб Архангельской области.

Скорее всего, число заболевших вырастет и в дальнейшем.

Чтобы организовать лечение и изоляцию граждан, здание больницы, находящееся рядом, экстренно поменяет профиль. На одном этаже расположится инфекционное отделение для лечения, а на другом обсерватор, в котором на карантине смогут находиться пациенты и сотрудники учреждения, с которыми контактировала первая заболевшая.

Также, были установлены некоторые граждане, которые оказались контактными вне психиатрической клиники. Теперь они обязаны соблюдать карантин у себя дома.

На данный момент в регионе официально зарегистрировано 39 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия попала в топ-10 стран по числу зараженных коронавирусом.

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