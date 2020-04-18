Россия попала в топ-10 стран по числу зараженных коронавирусом

На сегодняшний день общее число зараженных в России составляет более 36 тысяч. Страна заняла десятое место в десятке лидирующих по заражению COVID-19.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса на 13 апреля, тогда Россия находилась на 15-м месте списка. Меньше чем за неделю страна поднялась на рять пунктов рейтинга, однако позже ее сместила Бельгия. Теперь Россия занимает 11-е место.

В десятку стран с наибольшим числом заражений также входят США (706 779), Испания (191 726), Италия (172 434), Франция (149 132), Германия (141 483), Великобритания (109 483), Китай (83 786), Иран (80 868) и Турция (78 546).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что еще 4758 человек в России заразились коронавирусом. Новые случаи заражения зарегистрированы в 79 регионах. Из них в Москве 2 тыс. 649, в Московской области — 428, в Петербурге — 139, в Мордовии — 62, в Чеченской Республике — 60.