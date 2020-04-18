Еще 4758 человек в России заразились коронавирусом

За сутки в России выявили 4 тыс. 785 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших к утру 18 апреля превысило 36 тыс.

Новые случаи заражения зарегистрированы в 79 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Из них в Москве 2 тыс. 649, в Московской области — 428, в Петербурге — 139, в Мордовии — 62, в Чеченской Республике — 60.

Скончались за последние сутки 40 человек. В Москве зафиксирована смерть 21 зараженного, в Воронежской области — четырех, в Ингушетии и Псковской области — двоих.

В Петербурге, Калужской, Ивановской, Мурманской, Новгородской, Свердловской, Орловской, Волгоградской и Кемеровской областях, а также в Хабаровском и Краснодарском крае скончалось по одному пациенту.

Общее число погибших с начала пандемии достигло 313.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семь федеральных медицинских учреждений Петербурга перепрофилируют для оказания помощи больным коронавирусом.