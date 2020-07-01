Названа причина развода Асмус и Харламова

Названа причина развода Асмус и Харламова
Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото: .instagram.com/garikkharlamov/

Во всем виноваты пагубные привычки юмориста, считают знакомые супругов.

Об этом стало известно сегодня, 1 июля. Обо всем пишет «Дни-24». Своим мнением о причинах развода актрисы Кристины Асмус и юмориста Гарика Харламова поделились музыкальный продюсер Олеся Сазыкина и организатор концертов Наталья Субботина. Они считают, что Харламов надоел супруге из-за своего пристрастия к спиртным напиткам и легким наркотикам. Также он любит ездить в Сочи играть в казино, что также не устраивало Асмус. Сазыкина отметила, что юморист часто ревновал жену к карьере и проявлял себя домостроевцем.

Субботина в целом убеждена, что Харламов в последнее время ведет себя неадекватно. Напоминаем, что Асмус призналась, что стала инициатором развода. Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что продюсер Comedy Club рассказал о переживаниях Харламова из-за Асмус. Юмористу действительно причиняли боль жестокие шутки, связанные со съемками Асмус в фильме «Текст».

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Названа причина развода Асмус и Харламова
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