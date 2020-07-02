«Зенит» наказал Азмуна за нарушение социальной дистанции

Футболист дважды нарушал правила, поэтому был не только осужден, но и наказан.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Обо всем сообщает «Спорт-Экспресс». Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что Сердар Азмун был наказан после публикации фотографии, на которой футболист сидит рядом с игроком «Крыльев Совета». Отмечается, что Азмун второй раз не соблюдал меры предосторожности, о которых твердит Роспотребнадзор, и тем самым подверг опасности не только свое здоровье, но и здоровье других людей.

«Он наказан рублем. Санкция очень серьезная, сумму мы не разглашаем»,

— отметил Медведев.

При этом на поле футболисты выходить продолжает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» думает о покупке футболиста «Спартака» Глушенкова. Отступные составляют 5 миллионов евро, а зарплату игрок получает в размере 300 тысяч рублей.