«Зенит» думает о покупке футболиста «Спартака» Глушенкова

Отступные составляют 5 миллионов евро, а зарплату игрок получает в размере 300 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Обо всем пишет Neva Today. Петербургский клуб «Зенит» думает о том, чтобы купить полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова. Сейчас футболист на правах аренды выступает за «Крылья Советов» и получает 300 тысяч рублей в качестве зарплаты. Полузащитник принимал участие в матчах сезона РПЛ и смог забить два мяча – один из них угодил в ворота петербургской команды. Пока что в «Зените» эту информацию официально не подтверждали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Медведев рассказал, будет ли Кокорин играть против «Зенита». Пока что «Сочи» не заплатил петербургскому клубу за участие футболиста в очной встрече в РПЛ.