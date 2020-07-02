Медведев рассказал, будет ли Кокорин играть против «Зенита»

Пока что «Сочи» не заплатил петербургскому клубу за участие футболиста в очной встрече в РПЛ.

Об этом стало известно сегодня, 2 июля. Обо всем сообщает портал «Спорт-Экспресс». Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, будет ли Александр Кокорин играть против петербургского клуба. Он отметил, что пока «сине-бело-голубые» не получили деньги за участие игрока в очной встрече РПЛ. Медведев не пояснил, о какой сумме идет речь.

Источники уверяют, что «Зенит» может получить от 25 до 40 миллионов рублей. Напоминаем, что встреча двух команд состоится 8 июля в рамках 27-го тура РПЛ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалась, что «Зенит» победил «Тамбов» в матче РПЛ со счетом 2:1. Открыл счет форвард «Зенита», Сердар Азмун, забив первый гол на 43-й минуте первого тайма. Он удачно воспользовался пасом от Артема Дзюбы.