«Зенит» победил «Тамбов» в матче РПЛ со счетом 2:1

&#171;Зенит&#187; победил &#171;Тамбов&#187; в матче РПЛ со счетом 2:1
"Зенит" выбился в лидеры турнирной таблицы, на 11 очков обгоняя своего соперника, столичный "Локомотив". Фото: Baltphoto

Петербургский футбольный клуб одержал победу над «Тамбовом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), опередив соперника на один гол.

Встреча состоялась в среду, 1 июля, на стадионе Нижнего Новгорода, «сине-бело-голубые» отличились двумя мячами, которые позволили клубу завоевать победу. Открыл счет форвард «Зенита», Сердар Азмун, забив первый гол на 43-й минуте первого тайма. Он удачно воспользовался пасом от Артема Дзюбы.

На рискованной 88-й минуте счет сравнял футболист «Тамбова» Валерий Чуперка, который реализовал пенальти. К счастью, уже через три минуты Эмилиано Ригони забил решающий мяч, который позволил петербуржцам выйти вперед. Таким образом, «Зенит» выбился в лидеры турнирной таблицы с 59 очками, на 11 очков обгоняя своего соперника, столичный «Локомотив», у которого 48 очков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-зенитовец Сергей Герасимец поделился мнением насчет результатов сине-бело-голубых в матче с Тамбовом.

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