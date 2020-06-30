Герасимец о матче «Тамбова» с «Зенитом»: одни — мужицкая команда, а другие могут оступиться

Бывший игрок сине-бело-голубых Сергей Герасимец поделился мнением о предстоящем матче «Тамбова» и «Зенита», который пройдет 1 июля, а также о борьбе за лидерство в турнирной таблице.

Как сообщает NevaSport, ссылаясь на словам спортсмена, «Зенит» может оступиться в матче с «Тамбовом». Он утверждает, что легкой игры петербуржцам ждать не стоит. По его словам, «Тамбов» хоть и проиграл два матча, но он остается очень крепкой командой.

«Может, там нет каких-то звездных игроков, но это очень хорошая, я бы даже сказал мужицкая команда, которая легко не отдает игры», — заявил Герасимец, добавив, что тамбовские игроки будут «ловить свои шансы в контригре».

На вопрос о Малкоме и его лидерстве в «Зените», Герасимец ответил, что игрока нельзя назвать лидером после двух удачных матчей. Он заявил, что если Малком будет играть так же, как Дзюба, то он сможет претендовать на это место.

Герасимец также напомнил, что «Локомотив» сегодня играет сложный матч против «Крыльев». Как он заявил, у Самары есть все шансы предстать в другом свете после смены тренера. По его словам, сейчас идет речь о борьбе не за чемпионство а за второе место.

«Ждать того, что «Зенит» проиграет три матча подряд — наверное, такого не случится. Ждать, что «Локомотив» все подряд выиграет» — такое тоже вряд ли произойдет» — говорит бывший игрок.

Он считает, что если петербургская команда будет подтверждать свой уровень на матче, то очевидно, что она станет чемпионом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» сыграет со «Спартаком» в 1/2 Кубка России 19 июля.