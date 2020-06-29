«Зенит» сыграет со «Спартаком» в 1/2 Кубка России 19 июля

Противостояние футбольных команд двух столиц в полуфинале пройдет в Санкт-Петербурге. Игра состоится 19 июля, в 18:30 по петербургскому времени. Об этом сообщил вчера, 29 июня, официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

В этот же день состоится и второй полуфинал турнира. Матч пройдет между Екатеринбургским «Уралом» и «Химками» из Московской области.

Финал Кубка России сезона-2019/20 состоится между победителями полуфинальных матчей уже 25 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» оштрафует Азмуна из-за объятий в коронавирус. Руководство сине-бело-голубых возмутилось поведением нападающего. Игрок после матча с «Крыльями Советов» отправился на прогулку с футболистом Сафаа Хади. Сообщается, что подобным поведением зенитовец подверг опасности себя и своих одноклубников, ведь эпидемия коронавируса продолжается до сих пор.