«Зенит» оштрафует Азмуна из-за объятий в коронавирус

Руководство клуба намерено привлечь к ответственности футболиста Сердара Азмуна, который проигнорировал клубные правила. Речь идет о поведении в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Напомним, вчера состоялся матч «Зенит» — «Крылья Советов». После игры в интернете появилось фото, на котором Азмун обнимается с игроком из команды противника Сафаа Хади. Реакция руководителей Петербургской команды не заставила себя ждать.

Сообщается, что подобным поведением игрок сине-бело-голубых поставил под угрозу не только свое здоровье, но и здоровье своих одноклубников. В связи с этим, Азмун сдал тест на коронавирус. Как только станет известен ответ, результаты будут официально объявлены. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита». Независимо от результатов анализа, футболист будет оштрафован и понесет санкции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» победил «Крылья Советов» благодаря голам Дзюбы.