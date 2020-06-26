«Зенит» победил «Крылья Советов» благодаря голам Дзюбы

Матч завершился со счетом 2:1.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня. Матч «Зенита» и «Крыльев Советов» состоялся на «Газпром Арене». Счет открыли соперники, сравнять счет попытался Малком, но его гол не засчитали. После активизировался Артем Дзюба, которому удалось распечатать ворота «Крыльев Советов». Позже футболист оформил дубль, соперники попытались ответить, но безуспешно. В результате встреча завершилась со счетом 2:1.

Напоминаем, что коронавирус до недавнего времени отменял все планы и футболистам приходилось тренировать самостоятельно. Сейчас все турниры были возобновлены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что матч «Оренбурга» с «Краснодаром» отменили из-за случаев коронавируса. Представители клуба сообщили, что «Оренбург» направил официальное письмо в адрес Тинькофф РПЛ. В нем сообщалось о невозможности участия команды во встрече.