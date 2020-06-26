Матч «Оренбурга» с «Краснодаром» отменили из-за случаев коронавируса

Матч между "Краснодаром" и "Оренбургом" не состоится. Фото: fckrasnodar.ru

Матч между "Краснодаром" и "Оренбургом" не состоится. Фото: fckrasnodar.ru

Матч 24-го тура Российской премьер-лиги между «Оренбургом» и «Краснодаром» не состоится из-за коронавируса. Команды должны были встретиться в субботу, 27 июня.

Причиной отмены матча стал COVID-19. Случаи заражения выявили в «Оренбурге». Коронавирус диагностирован у шести игроков и двух сотрудников клуба.

«Матча не будет», — приводит «РИА Новости» слова главы РПЛ Сергея Прядкина.

Информацию об отмене матча подтвердила пресс-служба ФК «Краснодар». Представители клуба сообщили, что «Оренбург» направил официальное письмо в адрес Тинькофф РПЛ. В нем сообщалось о невозможности участия команды во встрече.