Матч «Оренбурга» с «Краснодаром» отменили из-за случаев коронавируса

Матч 24-го тура Российской премьер-лиги между «Оренбургом» и «Краснодаром» не состоится из-за коронавируса. Команды должны были встретиться в субботу, 27 июня.
Причиной отмены матча стал COVID-19. Случаи заражения выявили в «Оренбурге». Коронавирус диагностирован у шести игроков и двух сотрудников клуба.
«Матча не будет», — приводит «РИА Новости» слова главы РПЛ Сергея Прядкина.
Информацию об отмене матча подтвердила пресс-служба ФК «Краснодар». Представители клуба сообщили, что «Оренбург» направил официальное письмо в адрес Тинькофф РПЛ. В нем сообщалось о невозможности участия команды во встрече.
«Таким образом, намеченная на 27 июня игра 24 тура Тинькофф РПЛ 19/20 между «Оренбургом» и «Краснодаром» не состоится», — заключили в пресс-службе «Краснодара».
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