«Ростов» ушел на карантин из-за коронавируса у футболистов

Футбольный клуб «Ростов» ушел на двухнедельный карантин. Причиной этого стали шесть случаев коронавируса среди спортсменов.

Последние тесты показали положительные результаты у игроков основного состава. Предполагаемых зараженных изолировали от основной команды. В контакте с ними были 42 человека: все футболисты, тренерский штаб и персонал «Ростова», сообщается на официальном сайте клуба. Все они ушли на карантин и следуют рекомендациям Роспотребнадзора.

«Наша команда готовилась к матчу в Сочи, мы надеялись на удачный рестарт. Но жизнь вносит свои коррективы», — отметил президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц.

Команда находится на связи с РФС и РПЛ.

Личности заболевших не раскрываются. Однако, по информации комментатора Нобеля Арустамяна, инфекцию подозревают у Романа Ерёменко, Денниса Хаджикадунича, Хорена Байрамяна, Матиаса Норманна, Ивелина Попова и Арсения Логашова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что людей, переболевших коронавирусом, ждут утомляемость, кашель и одышка.