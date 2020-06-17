Врач рассказал, что ждет переболевших коронавирусом

Людей, переболевших коронавирусом, ждут утомляемость, кашель и одышка. Об этом рассказал внештатный специалист по медицинской реабилитации комитета по здравоохранению Петербурга Станислав Макаренко.

С последствиями инфекции сталкиваются пациенты, которые переболели коронавирусом в средней и тяжелой форме. По словам Макаренко, им необходима реабилитация. Главная её цель — восстановление легочной ткани, чтобы минимизировать фиброзные изменения и вернуть человека к обычной жизни и работе.

Реабилитацию в стационаре можно пройти за счет ОМС, уточнил Макаренко в эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург». По действующему тарифу она длится три недели. Решается вопрос о продлении реабилитации до 28 дней.

В Петербурге зарегистрировано более 21 тыс. случаев коронвируса. По официальным данным, за весь период в городе скончались 727 зараженных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге около 1,8 тыс. человек, зараженных коронавирусом, относятся к тяжелобольным. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 464 человека.