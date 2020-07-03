Путин прокомментировал появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Президент России Владимир Путин решил искрометно пошутить.

По мнению Путина, подобный поступок характеризует тех граждан, которые работают в американском посольстве.

Небольшой диалог о ЛГБТ произошел сегодня, 3 июля, в рамках общения рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ и лидера страны.

О поступке с вывешиванием атрибутики ЛГБТ (шестицветном радужном флаге), вспомнил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Птушков.

Путин сказал, что на данную тему было множество разговоров, и позиция страны в отношении сексуальных меньшинств более, чем ясна.

Также, президент не упустил возможности пошутить:

«Они кое-что показали там по поводу того, кто там работает»

Глава России отметил, что в России никогда не ущемляли в правах представителей других религий, наций и сексуальных ориентаций, и делать это никогда не намерены.

Ранее ЛГБТ-флаг появился на посольстве США в Москве. Данным поступком работники учреждения захотели поддержать представителей сексуальных меньшинств, проживающих в России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Милонов хочет запретить прокат мультика с ЛГБТ-персонажем в России.