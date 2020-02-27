Милонов хочет запретить прокат мультика с ЛГБТ-персонажем в России

Милонов уже давно ведет "борьбу" с секс-меньшинствами. Фото: Baltphoto

Милонов уже давно ведет "борьбу" с секс-меньшинствами. Фото: Baltphoto

Сам фильм он уже заранее называет идеологической диверсией. Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен обратиться в Министерство Культуры РФ.

По мнению парламентария, только враги могут допустить трансляцию подобного на экранах кинотеатра. Он считает, что наличие ЛГБТ-персонажа в мультике, рассчитанном на ребенка — это прямая пропаганда гомосексуализма. Об этом сообщают РИА-новости.

А представителям нетрадиционной ориентации Милонов посоветовал смотреть подобные картины «в своих квартирках», не пытаясь навязать свои предпочтения.

Напомним, фильм «Вперед» запланирован к выходу в прокат 5 марта. И по слухам, ЛГБТ-персонажем там будет девушка-циклоп Спектр, которая работает в полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Милонов раскритиковал ток-шоу Собчак. При этом, он не исключает, что Собчак может исправиться, ведь уровень подачи у нее вполне неплох.