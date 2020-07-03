Россия нуждается в притоке мигрантов

Россия нуждается в притоке мигрантов
Путин рассказал, что Россия нуждается в молодых и образованных людях. Фото: kremlin.ru

Президент отметил, что это поможет росту экономики.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля. Обо всем пишет ТАСС. Президент России Владимир Путин рассказал, что в стране чувствуется нехватка мигрантов. Он считает, что совсем скоро станет понятно, что мало рабочих рук, а это ограничит рост экономики, чего допустить нельзя.

Путин понимает, что повышать рождаемость важно, но это недостаточно, поэтому власти сделают все, чтобы привлечь людей из-за границы.

«Конечно, если речь идет о наших соотечественниках, носителях русского языка и русской культуры, мы вдвойне-втройне заинтересованы в притоке именно таких людей, которые чувствуют себя россиянами в широком смысле этого слова»,

— объяснил президент.

Путин хочет, чтобы в Россию приезжали молодые, здоровые и образованные люди.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пограничники задержали мигрантов, которые планировали незаконно пересечь границу РФ.

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